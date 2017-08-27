老公視角！賴琳恩辣曬水蛇腰、蜜桃臀太犯規

賴琳恩大秀細翹臀，身材超火辣。（圖／翻攝自賴琳恩臉書）

陳乃榮同時曬出老婆視角，隔空互曬恩愛。（圖／翻攝自陳乃榮臉書）

藝人賴琳恩今年初升格人妻，和老公陳乃榮不時大方放閃，日前才PO出大尺度婚紗照，最近小倆口再一起前往馬爾地夫度假，互曬夫妻視角相當甜蜜，尤其賴琳恩穿比基尼大秀翹臀，火辣指數破表。

賴琳恩PO出「老公視角」，只見她身穿亮黃色比基尼，站在海水中撥弄一頭秀髮，雖然僅用背影面對鏡頭，但仍露出性感美背和纖細水蛇腰，吸睛的還有那蜜桃翹臀，緊實曲線讓粉絲大呼羨慕，狂讚「風景美人更美」、「太犯規啦」。

而陳乃榮也分享「老婆視角」，在同樣的背景下，拿著同一杯飲料，夫妻倆互相留下認證照，看來十分愜意，隔空曬恩愛令人稱羨。

(中時電子報)