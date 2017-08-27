富邦悍將勝中信兄弟 黃亦志隔逾4個月再奪勝

黃亦志繳7局好投率隊擊敗兄弟，喜迎相隔4個多月的勝投。(中央社資料照)

富邦悍將先發投手黃亦志自開幕戰奪勝後，就陷入4個多月的勝投荒，不過他今(27日)掛帥對戰中信兄弟，儘管對手是強悍的伍鐸，但他可沒服輸，先發力投7局僅失掉1分，率領富邦3比1拿下勝利，總算盼到本季第2勝，並當選單場MVP。

黃亦志前一次勝投，得追溯到3月25日對上中信兄弟；當時他投7局只失1分，拿下勝利。隨後他連9場出賽1勝難求，自責分率從首戰的1.29一路暴增到6.85。此役他威風八面，前2局讓兄弟6上6下；富邦打線也很夠意思，3上就靠3支安打和伍鐸的守備失誤，替他攻得3分。

儘管黃亦志3下馬上被兄弟用2支安打追回1分，但他隨後穩住陣腳，投到第7局結束，只再挨3支零星安打、無失分。黃亦志完成任務，帶著勝投資格退場，接著8下富邦採投手車輪戰，因應狀況單局換了3名投手，順利化解滿壘危機。最後兄弟無力反撲，讓富邦帶走勝利。

(中時電子報)