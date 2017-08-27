富邦悍將勝中信兄弟 黃亦志隔逾4個月再奪勝
富邦悍將先發投手黃亦志自開幕戰奪勝後，就陷入4個多月的勝投荒，不過他今(27日)掛帥對戰中信兄弟，儘管對手是強悍的伍鐸，但他可沒服輸，先發力投7局僅失掉1分，率領富邦3比1拿下勝利，總算盼到本季第2勝，並當選單場MVP。
黃亦志前一次勝投，得追溯到3月25日對上中信兄弟；當時他投7局只失1分，拿下勝利。隨後他連9場出賽1勝難求，自責分率從首戰的1.29一路暴增到6.85。此役他威風八面，前2局讓兄弟6上6下；富邦打線也很夠意思，3上就靠3支安打和伍鐸的守備失誤，替他攻得3分。
儘管黃亦志3下馬上被兄弟用2支安打追回1分，但他隨後穩住陣腳，投到第7局結束，只再挨3支零星安打、無失分。黃亦志完成任務，帶著勝投資格退場，接著8下富邦採投手車輪戰，因應狀況單局換了3名投手，順利化解滿壘危機。最後兄弟無力反撲，讓富邦帶走勝利。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。