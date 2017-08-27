世大運》詹詠然一日兩勝 最強混雙「詹謝配」殺入4強
我國網球好手詹詠然一日兩戰難不倒，27日中午先攜手妹妹詹皓晴女雙進金牌戰，下午中央球場第4場再與謝政鵬聯手拚混雙八強賽，兩個6比3擊敗捷克柯洛齊耶娃(Miriam Kolodziejova)／凱洛夫斯基(Dominik Kellovsky)進4強，確定再進帳一面獎牌。
最多可為台灣包辦女雙、混雙、女團3金，詹詠然對混雙信心十足，「這次派出最強組合，就是希望把金牌留在台灣。今天比賽我跟謝政鵬也配合很好，很期待接下來的比賽。」
2011年深圳世大運，謝政鵬曾搭檔李欣翰拿下男雙金牌，雖然今年無緣爭第2面男雙金牌，但混雙有望彌補遺憾，他說，「場上就是做好自己的工作，盡力打好每一場球。男雙沒能晉級，混雙盡全力拚金牌，用團體補回來。」
我國男單頭號種子莊吉生，27日也順利直落二6比1、6比2輕取哈薩克選手耶夫塞耶夫(Denis Yevseyev)，劍指我國睽違14年的男單金牌，上度奪金已是2003年大邱世大運由「台灣一哥」盧彥勳打下。
光州世大運我國網球代表隊拿下2金2銀3銅，創下隊史最佳成績。今年男雙意外提前落馬，不過女雙「詹家姊妹」率先挺進金牌戰，女單張凱貞、李亞軒，男單莊吉生、混雙皆挺進4強，確定至少進帳5面獎牌，男、女團也有機會一拚。
(中時電子報)
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