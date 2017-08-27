世大運》中華隊桌球女雙鄭先知、劉昱昕 止步8強

世大運桌球今（27日）女雙搭檔鄭怡靜、陳思羽出戰日本隊，最終3比4落敗，無緣前四強，另一組搭檔鄭先知、劉昱昕，2比4不敵韓國隊，同樣止步8強。

鄭怡靜、陳思羽對上日本好手安藤南、鈴木李茄激戰7局，1比3落後的逆勢奮力緊咬，把對手3比3逼進第7局，可惜9比11輸掉比賽。

另一組女雙鄭先知、劉昱昕八強賽對上南韓田志希、李恩惠，雙方僵持不下2比2平手，最後韓國隊猛攻，2比4輸掉，兩人賽後表示，「已經盡力了！」

(中時)