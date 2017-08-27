潘威倫本季先發最長局數 主投7局率獅克猿
統一獅老將潘威倫，今先發迎戰Lamigo桃猿，投出本季最長局數，主投7局僅失2分，加上手感發燙的郭阜林，連兩場繳出猛打賞表現，並擊出本季第3轟，終場獅隊以6比2拿下勝利，取得2連勝。
潘威倫因為季初參加經典賽，導致回到獅隊後狀況調整不佳，開季從二軍出發，一直到5月才登重返一軍，雖然完成千次三振里程碑，不過3個月下來僅拿2勝，投球表現平平，自責分率也偏高。
不過今潘威倫終於找回過去身手，7局先發用了107球，都是本季新高，飆出5次三振，雖被擊出8支安打，不過只因林承飛與朱育賢的陽春炮失掉2分，順利拿下本季第三勝。
獅隊此役首局就靠著安打加上高飛犧牲打取得2分，雖然潘威倫在第2局被連兩轟遭追平，但第3局郭阜林開轟要回領先，獅隊也一路領先至終場，郭阜林繼昨日繳出4支3的亮眼表現，今又擊出3打數3安打，也成為致勝功臣之一。
(中時電子報)
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