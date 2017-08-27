世大運閉幕式維安升三級 六千警力嚴陣以待
世大運閉幕式在30日即將到來，為了防止跟19日的開幕式發生一樣的鬧場事件，警方將嚴陣以待，維安提升三層級，除了在路邊架起拒馬，也在田徑場內安檢與加強警力，避免讓同樣事件再度上演。
警方已經規劃出了三道防線，南京東路四段、北寧路、八德路三段和敦化北路進行封路管制，並在路邊架設鐵馬護欄、台北田徑場內安檢，加強場內警力。
實際街頭訪問，民眾都不希望有人再度破壞閉幕式，各界也繃緊神經，警力從原本的5600名警力提升到6000名以上，勢必要讓世大運在台灣完美落幕。
(中天)
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