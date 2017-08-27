三星少主遭判5年 朴槿惠聞訊露怪笑
南韓三星電子少主李在鎔涉嫌向前總統朴槿惠及其閨密崔順實行賄案日前宣判，李在鎔被控的行賄、作偽證等5項罪名成立，被判5年徒刑。不過據韓媒報導，同時間於首爾中央地方法院接受庭訊的朴槿惠，在聽說李在鎔案的判決後居然連喝3杯水，臉上還露出奇怪的笑容。
李在鎔的行賄罪名成立，對朴槿惠的官司相當不利。據報導，在李案宣判錢，朴槿惠不停望著牆上的掛鐘，她的律師也一直看手機。等到法官宣布李在鎔的刑期後，朴槿惠的一名律師與她講悄悄話，朴槿惠得知結果後連倒3杯水並全部喝掉；在聽律師說話時，嘴角微微揚起，還露出笑容，行徑有些怪異。
不過當天媒體詢問朴槿惠律師，李在鎔案宣判對朴案是否有負面影響，朴槿惠的律師並未正面回應，僅表示無可奉告。
(中時)
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