反年改任務結束？李來希：不能背棄軍人夥伴
監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南以階段性任務結束，明天將宣布解散聯盟，副召集人李來希今天表示，軍人退撫還沒有處理，「我們不能容許背棄夥伴的行為！」
身兼聯盟副召集人、全國公務人員協會理事長的李來希指出，如果黃耀南不願意做可以辭職，聯盟是數十個團體組成，不是一個人或一個團體可以決定解散。
對黄耀南擬宣布解散的說法，李來希批評「黃耀南有甚麼權力宣布解散？」這樣團體是大家的，要不要解散必須大家共同決定，聯盟不只是教育團體，也包括軍公教勞警消，全教產要不要退出他沒意見，如果黃不做召集人，自然會推其它的召集人出來，「事情非常單純，怎麼會搞到要解散？」
對黃耀南表示，目前年金改革議題階段性結束，李來希則表示，軍人退撫還沒有處理，「我們不能容許背棄夥伴的行為！」
(工商)
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