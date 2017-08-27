世大運》再吞泡菜！中華男排直落三勝南韓

中華男排27日以3比0輕取南韓，晉級第9到12名次賽。(2017世大運組委會提供)

落到第9到16名次賽的中華男籃，27日在清華大學體育館遭遇南韓，輕鬆以25比13、25比20、25比22直落三取勝，接下來將於第9到12名次賽碰上瑞士，比賽時間在28日晚上8點，場地仍在清華大學體育館。

只花1小時6分鐘就解決南韓的中華男排，表現最好的是「電眼雙帥」，劉鴻杰貢獻全隊最高14分，劉鴻敏也有12分，吳宗軒10分，中華隊整場比賽幾乎都用先發6人打完，只在第3局短暫換上許美中替補。

(中時電子報)