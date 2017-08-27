趕在旅遊禁令前 8名美國人去北韓觀光

9月1日起，美國公民將無法持護照入境北韓。儘管近來的緊張情勢與飛彈試射，也無法讓想一探北韓奧秘的觀光人潮卻步。不過，最近一架飛往北韓的班機乘客比平常略少，機上的8名美國人，為禁令生效前最後一批以觀光簽證獲准入境的遊客。

維吉尼亞州居民柏克海德，說他沒來得及在旅遊禁令生效之前學習韓文。 對柏克海德與其他類似的人而言，在北韓遭逮捕或監禁、平壤可能成為核戰地點的威脅也無法澆熄他們的熱情。

(中時)