三桶油半年全出爐 中石化淨利最高
中石化今（27）日公布了今年上半年財報，「三桶油」（另兩家為中石油、中海油）半年報已全數出爐，中石化以淨利潤270.9億元人民幣（下同）成為三者中的獲利王。
華爾街見聞報導，去年上半年，三桶油淨利潤年增率均出現「跳水」，但今年由於受益於原油、天然氣、成品油等價格上升，三桶油上半年業績均交出亮眼成績。統計顯示，三桶油今年上半年合計淨利潤達560億元，遠高於去年同期的126.9億元。
中石化財報顯示，該公司上半年淨利潤270.9億元，年增40.7％。按國際會計準則，上半年淨利潤279億元，年增40.1％，優於市場預期的255億元。上半年營業收入11,658.37億元，年增32.6％。基本每股收益0.224元，年增40.9％；上半年擬每股派息0.1元。
中石油上半年歸屬於母公司股東淨利潤達126.76億元，年增121.45億元，年增超20倍。營業額9,759.09億元，年增32％。基本每股收益0.069元，中期派息總額126.76億元，派息率達100％。
中海油上半年油氣銷售收入749.4億元，同比增長36.1％。實現淨利潤162.5億元，相比去年同期虧損77.4億元，大幅扭虧為盈。
(工商)
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