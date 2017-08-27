奧地利阿爾卑斯山區重大山難 5死1重傷

奧地利境內阿爾卑斯山區發生重大山難，5名登山客在克里姆爾（Krimml）遇害，另有1人身受重傷。當局派出5架救援直升機，前往海拔2000公尺的出事地點齊勒塔爾（Zillertal）山區。不過死傷登山客的國籍並未公布。

奧地利政府表示，發生山難的確切原因尚不明朗，但死傷的6人因帶著繩索登山，有可能是其中一條繩索鬆脫，導致眾人一起墜落。唯一倖存的傷者已被直升機後送到距山區80公里的薩爾斯堡醫院急救。

(中時)