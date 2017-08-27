百公斤男猝死床上 失明癱母倒臥浴缸獲救

體重逾百公斤、有高血壓病史的48歲丁姓男子，長期照料失明且癱瘓的79歲母親。今天下午，丁男的妹妹返家驚見丁陳屍床上，而年邁的母親則躺在浴缸，意識不清，趕緊報案送醫，送醫後恢復意識，暫無生命危險。警方相驗初步排除外力介入，研判丁男病發猝死，全案由檢警偵辦中。

住在北市內湖成功路的丁姓男子，長期獨自照顧年邁且失明癱瘓的母親，已嫁人的妹妹每週返家探視一次。今天下午近2時，丁男妹妹返家，赫然發現丁陳屍床上，已發臭且滲出屍水。母親則倒在浴缸，虛弱但尚有生命跡象。

丁母被送往三總急救，恢復意識，目前住院觀察。警方勘查現場，未有打鬥跡象，無外力入侵；相驗遺體，丁男無明顯外傷，查出他體重破百公斤，有高血壓病史，長期服藥，懷疑他猝死約2天。

丁母因失明看不到，不知兒子猝死，且又行動不便，才會拖了2天沒報案。所幸女兒今天探視發現，否則再拖下去，丁母無法自理三餐起居，恐也凶多吉少。

(中時)