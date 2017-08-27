豐田新電動車可快速充電 性能超越特斯拉
目前電動車性能最好的是特斯拉出品的，不過日本豐田汽車想要迎頭趕上。他們正在研發由固態電池供電的電動汽車，這種新一代電池的電量更穩定，而且充電時間更短。豐田公司預計在2022年完成研發，將可看到性能更好的電動車。
下一個大未來(next big future)報導，豐田的新型電動汽車將使用全固態電池，僅只需幾分鐘就可以完成充電，使得充電過程與現在加油的時間差不多。豐田公司認為，在新一代電池中，固態電池是最適合應用在電動車上，現在豐田和日本研究所正在開發，主要是固態電池的標準生產流程，期望在2020年初將其商業化。
據豐田的設計，下一代電動車的電池更緊緻，可以將它們安裝在座椅下方，就不會佔用太多空間，可以使車輛內裝更舒適寬敞。
固態電池最大的不同是電解質的形式，我們都知道電池是靠著化學物質的電子交換而生電，而中間的介質大多是液態或是糊狀，所以電池放久了就會漏液。但是今年3月，原本的鋰電池發明人，現年95歲的約翰·古德諾教授(John Goodenough)提出了玻璃狀介質的技術，固體電池有了研發方向，使得許多廠商開始投入固體電池的相關研發，主要是設計大量製作合理流程，才能夠商業量產。
不過，特斯拉的電池供應商松下電機也正在研究固態電池技術，還有BMW也在致力於開發全固態電池，因此這將是一場競賽。
(中時電子報)
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