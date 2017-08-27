救職棒出奇招! 吳秉叡：中職減為2隊加入日職
棒球一直以來都是台灣的熱門運動賽事，不過近年來因為假球案，以及棒協與中華職棒之間不斷傳出爭執，再加上台灣球迷市場無法在擴大，職棒改革聲浪不斷。對此，民進黨立委吳秉叡提出建言，主張把中職球隊4隊整併為2隊，再分別參加日本兩個聯盟跨國比賽，照台灣現在民族主義高漲，一定能得到不錯票房。
據《新頭殼》報導，吳秉叡接受專訪時表示，如果東京的球隊能飛到台北比賽，因為現在民族主義發酵，大家都會為了支持台灣的球隊而到場支持，如果每一場觀眾可以達到一、兩萬人，那現在門票才200元，如果能夠拉到外野500元，內野1000、2000元來販售門票，將來高薪聘請台灣的優秀球員，一來他們就不需要離開台灣，甚至能招聘外國優秀的球員來台灣比賽，最能夠團結台灣人心的就是棒球。
對此主張，也引起台日關係協會的會長邱義仁高度興趣。吳秉叡認為，棒協與中職的問題為第一解決要務，需要下很多整合的工夫；他指出，邱義仁認為這是件大事，如果做得成，一定很有幫助，吳秉叡也希望能夠促成這件事情。
吳秉叡強調，他現在先鼓吹這樣的觀念，如果有一天真的成真，球員薪水增加，打假球的狀況也會減少。他還提及，這樣制度管理方式以及跨國比賽的提案，對經濟一定是有幫助的，他可以當職棒的股東，並買幾張股票以示支持。
(中時電子報)
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