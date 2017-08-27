世大運》撞球可能沒獎金？教練：為國爭光
世大運撞球賽今天中華隊拿下2金1銀1銅，一共4面獎牌，領先各國。由於是示範賽，到底有沒有獎金？教練、選手都不清楚，紛紛表示沒有聽到相關訊息，大家還說：「沒關係，就當做是單純的為國爭光好了。」按規定，正式項目金牌、銀牌、銅牌獎金分別是90萬、45萬、22.5萬元。
有趣的是，今天女子組金牌戰中途突然雷雨交加，打雷聲加上大雨不斷打在花博館鐵皮屋頂，還有飛機起降的聲音，賽場的環境相當嘈雜。拿到金牌的正妹古正晴說：「只有打雷時有被嚇到，幸好球桿還沒推出，才不致當場凸槌。」連看台上的觀眾也被雷聲嚇得不要不要的，成了意外的插曲。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。