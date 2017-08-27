世大運》撞球可能沒獎金？教練：為國爭光

在世大運撞球賽女子9號球個人賽奪金的古正晴（左）與銅牌吳芷婷（右）。（廖德修攝）

世大運撞球賽今天中華隊拿下2金1銀1銅，一共4面獎牌，領先各國。由於是示範賽，到底有沒有獎金？教練、選手都不清楚，紛紛表示沒有聽到相關訊息，大家還說：「沒關係，就當做是單純的為國爭光好了。」按規定，正式項目金牌、銀牌、銅牌獎金分別是90萬、45萬、22.5萬元。

有趣的是，今天女子組金牌戰中途突然雷雨交加，打雷聲加上大雨不斷打在花博館鐵皮屋頂，還有飛機起降的聲音，賽場的環境相當嘈雜。拿到金牌的正妹古正晴說：「只有打雷時有被嚇到，幸好球桿還沒推出，才不致當場凸槌。」連看台上的觀眾也被雷聲嚇得不要不要的，成了意外的插曲。

(中時電子報)