陳映竹破世界紀錄不被承認 吳宗憲霸氣：100萬我出

溜冰選手陳映竹破世界紀錄卻因故不被承認，憲哥因此暴怒，誓言為她討公道，未果的話要幫出百萬獎金。(中時資料照片)

台灣滑輪溜冰國手在世大運展現苦練成果，先是在女子500公尺分組賽飆出43秒205好成績，打破43秒247世界紀錄，之後又在複賽突破自我，以43秒052第二次突破世界紀錄，沒想到世界滑輪總會技術代表妮可在賽後召開記者會，表示未用電子槍計時不符規定，因此陳映竹無法得到刷新新世界紀錄的100萬獎金，外界批評聲浪四起，而綜藝天王吳宗憲也一度為此事暴怒險些爆粗口，霸氣喊話：「憲哥幫你要，沒要到的話我出！」。

吳宗憲向來關心國際賽事，當然也注意到溜冰選手陳映竹的爭議事件，對於她刷新世界紀錄卻無法被承認的委屈，據《蘋果日報》報導，吳宗憲今現身錄影，於受訪時也覺得對選手不公：「人家不承認沒關係，我們台灣難道不承認嗎？」，氣憤表示紀錄破了就是破了，「這錢沒給的話找我要，哪那麼小格局！」。

吳宗憲公開力挺國手陳映竹，直呼選手如此努力才掙來的好成績，給選手的獎金，也是眾人納稅來的，覺得陳映竹的破紀錄成績因故不被承認，該給獎勵金還是得給，因此公開喊話：「憲哥幫妳要(錢)，沒要到的話我出！」，誓言替陳映竹討公道，更說：「找朋友湊一湊，一定要給選手鼓勵」，讓眾人直呼霸氣！

(中時電子報)