作家洛杉基：故宮國寶賣給對岸 國民黨2020必可重返執政

黨產會稱國民黨黃金債券就像壁紙。圖為國民黨行管會主委邱大展出示債券影本。（資料照片，王英豪攝）

國民黨擬以黃金債券抵銷黨產會追徵的8.6億遭拒，黨產會發言人施錦芳稱，這就像明明家裡還有財產，卻要拿像壁紙般的下市股票去還債耍賴。作家洛杉基直指，國民黨何不打包故宮國寶，賣給對岸償債！

洛杉基指出，黨產會既然認定國民黨的黃金債券是壁紙，要求「強制執行」，國民黨何不把故宮的國寶打包論斤賣給對岸政府，得來的款項用來清償黨產會所要求的「勒索贖金」？清償後剩下的款項，可以分給建設台灣有功的軍公教退休人員。保證國民黨在2020年必然可以重返執政！

國民黨文傳會副主委李明賢點出，國民黨有多少現金流或資產，黨產會早就調查的一清二楚，一度還動用調查局資源來查國民黨的金流，甚至也不斷透過媒體放話或操作，企圖把國民黨妖魔化。然而黨產會查出甚麼？黨產會是否愈來愈像鬥爭在野黨的政治工具？

李明賢反問，施錦芳到底是黨產會發言人？還是民進黨發言人？若國民黨基層黨工領不到薪水，施錦芳是否願意拿妳的18%來補貼發給我們的黨工？耍賴的，根本就是你的黨產會吧！

(中時電子報)