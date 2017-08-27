作家洛杉基：故宮國寶賣給對岸 國民黨2020必可重返執政
國民黨擬以黃金債券抵銷黨產會追徵的8.6億遭拒，黨產會發言人施錦芳稱，這就像明明家裡還有財產，卻要拿像壁紙般的下市股票去還債耍賴。作家洛杉基直指，國民黨何不打包故宮國寶，賣給對岸償債！
洛杉基指出，黨產會既然認定國民黨的黃金債券是壁紙，要求「強制執行」，國民黨何不把故宮的國寶打包論斤賣給對岸政府，得來的款項用來清償黨產會所要求的「勒索贖金」？清償後剩下的款項，可以分給建設台灣有功的軍公教退休人員。保證國民黨在2020年必然可以重返執政！
國民黨文傳會副主委李明賢點出，國民黨有多少現金流或資產，黨產會早就調查的一清二楚，一度還動用調查局資源來查國民黨的金流，甚至也不斷透過媒體放話或操作，企圖把國民黨妖魔化。然而黨產會查出甚麼？黨產會是否愈來愈像鬥爭在野黨的政治工具？
李明賢反問，施錦芳到底是黨產會發言人？還是民進黨發言人？若國民黨基層黨工領不到薪水，施錦芳是否願意拿妳的18%來補貼發給我們的黨工？耍賴的，根本就是你的黨產會吧！
(中時電子報)
文章來源：洛杉基臉書
文章來源：李明賢臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。