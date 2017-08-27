世大運》鄭兆村標槍影片看10遍 陳奎儒跨「銀」

陳奎儒衝過終點面露微笑慶祝摘銀牌。（陳怡誠攝）

中華隊陳奎儒（見圖）跑出個人最佳的13秒55成績奪銀，成功打破楊尉廷在今年全大運打破的全國紀錄13秒57全國紀錄。（陳怡誠攝）

楊俊瀚、鄭兆村奪金紀錄之夜當觀眾，我國跨欄好手陳奎儒，27日世大運110公尺決賽成主角，以13秒55要回全國紀錄保持人頭銜摘銀，他歸功1萬4158位田徑觀眾進場，以及中華健兒好表現彼此激勵。

「昨天在家看鄭兆村的破紀錄影片，重複看了大概有10遍吧，實在太嗨了，我到早上都在看。」陳奎儒笑說，「很想體驗這種全場為你歡呼、加油的感覺。」

27日110欄跨欄決賽，陳奎儒與兩位世錦賽好手匈牙利巴吉(Hungary Baji Balazs) 、波蘭奇基爾(Damian Czykier)比鄰對決毫無畏懼，「左右都是世錦賽選手，從一進場看到這麼多觀眾，自己就處於很興奮的狀態。」

陳奎儒確定摘銀高舉雙手慶祝為我國跑出世大運史上首面的男子110公尺跨欄獎牌。（陳怡誠攝）

決賽前還出現小插曲，一路與陳奎儒並肩作戰的楊尉廷，在決賽前遭南非、澳洲申訴無緣踏進決賽，陳奎儒也為好戰友抱屈，「其實我有點不開心，但看得出來楊尉廷強忍淚水，要連他的份一起努力。」

「跨欄雙雄」陳奎儒、楊尉廷在近幾年良性競爭下，頻頻互破對方全國紀錄，這是陳奎儒相隔14個月再要回110欄王座，改寫楊尉廷的13秒57全國紀錄，不過從5月全大運開始，陳奎儒就有逐漸找回感覺，最大調整就是起跑，「起跑是我最大罩門，賽前有跟教練王國慧預測，其實我有機會拚13秒45。之後會繼續朝這個目標去突破。」

(中時電子報)