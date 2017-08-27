桌球女雙八強止步 蔡英文要陳思羽不哭

世界大學運動會桌球女子雙打在八強止步，陳思羽賽後自責掉淚， 蔡英文總統今晚在臉書為國手加油，她說「陳思羽不哭！台灣桌球繼續拚！」

蔡英文表示，不管在什麼樣的苦戰中，我們的選手從不輕言放棄，這種拚戰精神實在令人敬佩。陳思羽和廖振珽的混雙結果雖然落敗，但依然為我們拿下一面銅牌。「我要特別幫思羽打氣，下次再努力，把不甘心的淚水，轉化成勝利的喜悅」。

同時，桌球代表隊的陳建安、江宏傑和廖振珽、李佳陞，雙雙闖進男雙四強，台灣桌球繼續拚、繼續加油。

她說，今天，我們的田徑選手再次超越自我。陳奎儒以打破全國紀錄的13秒55摘下男子110公尺跨欄銀牌，他的英姿，讓不畏雨勢前來加油的全場觀眾，都一起感到振奮。上午女子馬拉松也克服高溫，由陳宇璿、張芷瑄、游雅君和曹純玉一起為台灣再拿一銅牌。在田徑場上，我們已經累積七面獎牌，表現突出。

在高爾夫球項目中，雖然受到氣候影響，不過陳萱、侯羽桑各拿下女子個人的銀牌，兩人與陳之敏搭檔的女子團體也拿下銀牌。加上男子個人的俞俊安、劉永華並列銅牌，兩人與賴嘉一搭檔的男子團體也贏得銅牌。共計三銀三銅，同樣相當豐收。

此外，世大運首度將武術項目納入之後，蔡澤民就在男子長拳為台灣摘下銅牌，表現精彩。至於列為示範項目的撞球，男子單打由許睿安與劉政杰包辦金牌和銀牌。古正晴贏得女子單打金牌，吳芷婷則得到銅牌，都值得國人給他們更多鼓勵。

蔡英文表示，世大運賽事還剩最後幾天，比賽越來越精彩，「當台灣選手在場上不斷突破自我時，更需要國人的大聲加油！」

(工商)