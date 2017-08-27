中國大陸密集推動積體電路產業發展

為扶持積體電路產業，中國官方於2014年9月成立了規模超過1000億元的大基金（國家積體電路產業投資基金），主要專注於對積體電路晶片製造業的投資。在中央主導下，中國許多地區近來也相續加碼推動積體電路產業發展，成效驚人。

據中證資訊報導，廈門市上半年積體電路產值超過60億元人民幣（下同），年增在26％以上，積體電路產業的企業數量和產值規模亦雙雙「破百」。廈門正極力打造積體電路「矽谷」，近期各類項目也加快落實。

而在陝西，在去年首支積體電路產業投資基金掛牌成立之後，陝西近期正在力推積體電力產業形成更強發展動力。積體電力產業在政策支持和產業支撐下，已經迎來產業發展和企業盈利的新局面。

此外，為推動當地半導體產業加速發展，上海市在今年8月亦完成組建規模500億元的積體電路產業基金，用於培育龍頭企業。

據悉，在國際相關產業競爭上，中國有著其他國家沒有的優勢：中國是全球最大的晶片市場。普華永道統計，2015年全球3,540億美元的半導體銷售總額中，中國占了58.5％。

(工商)