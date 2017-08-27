賽德克傳統織布工藝研習 文化局展現成果
南投縣傳統藝術「賽德克族傳統織布工藝傳習計畫」，第5期傳習課程，於縣府文化局文物陳列室辦理成果展，展期自26日至9月6日止。
南投縣政府於101年公告登錄「賽德克族傳統織布工藝」為南投縣傳統藝術，其中經挑技法的技藝保存者張貴珠及張鳳英藝師（母女），於102年度首度申請文化部文化資產局補助辦理傳習計畫，至今年已連續辦理5年，傳習課程自9日起至25日，於文化部文化資產局上課，每週5天，每天從早到晚上課6小時。
經挑（puniri）技法為賽德克族傳統織藝中最困難的高階技術，傳習計畫由藝師帶領學員，由淺入深逐步學習，從基本的苧麻捻線、平織技法、挑花技藝，一步一步，循序漸進，學員今年嘗試挑戰經挑技法，複雜的織作技術須要學員高度的專注力與體力支持，文化局指出，在如此密集短暫的課程時間中即有成果，著實不容易。
文化局指出，傳統上賽德克族織布不僅在女性族人佔有重要地位，也深深影響族群日常生活樣態，已成為族群識別的象徵，賽德克族群分佈以南投縣最多，張鳳英老師因其教學背景，能將賽德克族傳統織布工藝進行系統化的傳習，相當可貴，在原住民傳統工藝技術逐漸流失之際，也希望中央也能重視，協助賽德克族傳統織布工藝能傳承。
(中時)
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