世大運》中華隊28日賽程 詹家姐妹出擊爭金
中華隊27日賽程結束，暫以17金26銀20銅居獎牌榜第3，接下來28日網球由「詹家姐妹」詹詠然和詹皓晴出征，力拚女雙奪金，另先前於準決賽敗陣、卻打出讓人驚艷表現的女子排球和女子籃球，也雙雙進行銅牌戰，桌球男雙中華隊則有2組人馬挺進準決賽，同樣有爭牌的希望。
中華隊今天田徑項目再傳好消息，小將陳奎儒在男子110公尺跨欄跑出13秒55成績，改寫全國紀錄奪銀。桌球混雙的廖鎮珽與陳思羽，以及武術男子長拳，分別贏回1面銅牌。另屬於示範項目的撞球，男女單打金牌都由中華隊收下，另有1銀1銅，但這不列入獎牌榜統計。
明天網球、桌球和田徑，都會進行到奪牌階段。網球部分，詹詠然和詹皓晴準決賽撂倒日本組合後，挺進決賽將與泰國組合交手，盼能把金牌留在台灣。而女單的張凱貞、李亞軒和男單的莊吉生，以及詹詠然配謝政鵬的混雙，都要進行四強賽。
桌球部分，中華隊2組男雙搭檔挺進四強，陳建安和江宏傑將強碰日本組合，李佳陞和廖振珽則要與韓國組合交鋒。同時男女組單打也要開打，包括女將鄭怡靜、男將陳建安等好手，都會出賽爭牌。單打會從早上開始打預賽，晚上開始決賽。
而田徑場上，目前中華隊由陳傑領軍，出戰男子400公尺接力賽。另女排中華隊要和烏克蘭爭銅，中華女籃和俄羅斯交手爭銅。一陣混亂中贏墨西哥的中華棒球隊，明天則進行第5、第6名的排名賽。
(中時電子報)
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