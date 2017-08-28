健康50專欄：小腿抽筋怎麼辦？30秒簡單自救
【羽球的常見運動傷害】
羽球是一種高度講求技術與體能的運動，如果技巧不佳或體能無法負荷運動的強度，很容易造成運動傷害。羽球運動傷害遍布全身，一般民眾與業餘選手常見的上肢常運動傷害有肩膀夾擠症候群、旋轉肌腱炎、網球肘、手腕韌帶損傷；專業選手常見的下肢運動傷害有臀肌拉傷、膝蓋十字韌帶與半月軟骨損傷、跟腱炎、跟腱斷裂、足踝扭傷與足底筋膜炎；脊椎常見腰椎肌肉拉傷與疲勞損傷，也有一些意外傷害，包括被來球擊中眼睛或是雙打比賽被隊友的球拍誤傷。
根據統計，羽球選手最容易出現的運動傷害部位首要在下肢！受傷頻率遠遠大於身體其他部位，其次才是上肢的肩關節、肘關節、腕關節等，接著才是軀幹背部。由於羽球需要快速往返且連續的動作，常常發生抽筋情形，因此運動前應充分動態熱身，一旦發生抽筋，應該如何自救呢？
●傳統作法：
1.往肌肉收縮的反方向緩慢伸展10~30秒
2.使用緩慢揉捏按摩方式反覆數次
3.冰敷處理10~20分鐘。
●近期作法：
1.壓迫肌肉(compression)加上交替抑制(reciprocal inhibition)方式放鬆肌肉，每次10~15秒，重複做3組。
2.肌肉擠壓法(muscle approximation method)
3.冰敷10-15分鐘
4.拉筋、伸展肌肉
5.多喝水或電解質飲料
【如何避免運動傷害】
一、平時做好基礎訓練：下肢可利用跳繩加上步法變化提升肌力，上肢可利用彈力帶或彈力繩模仿擊球動作提升肌力。
二、賽前充分熱身：動態熱身可利用平球、切球、挑球、長球與小球進行上肢熱身；利用慢跑、跳繩或場上的步法進行下肢熱身。
三、比賽場上量力而為，可搭配使用護具或肌能系貼紮(kinesio taping)作為防護工具。
四、賽後確實執行收操：包括緩和運動及伸展、按摩，可使用網球針對單點小範圍按摩，或使用滾筒放鬆較大範圍的肌肉與筋膜組織，以減輕肌肉緊繃與疲勞累積。
【運動傷害處理原則】
●急性：24-48小時POLICE步驟
P：protect 保護
OL：optimal loading 理想負載/承重
I：ice 冰敷
C：compression 壓迫
E：elevation 抬高
●亞急性期: 疤痕組織處理、增加組織與關節活動度與強化肌力
●慢性期: 恢復正常活動與避免二度傷害
※理想負載（Optimal loading）：取得治療與休息的平衡點為前提下，以漸進式的復健治療取代休息，因為能越早做適當活動便能越早刺激組織自我修復。
（本文作者李建志為臺灣大學物理治療學研究所第8屆畢業系友、現職為杏誠復健診所物理治療組長）
(中時電子報)
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