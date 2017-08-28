事廢終端處理不足 經濟食安也受害
近期各縣市的垃圾大戰在電視上吵得沸沸揚揚，但其實鎂光燈背後，事業廢棄物的流浪問題，才是一顆真正的未爆彈。尤其部分事業廢棄物如污泥與集塵灰等，外型與一般土壤及砂石無異，即使含有高濃度的有毒物質，一般民眾也難以用肉眼辨識，也因此要在第一時間發現事業廢棄物的非法處理案件有其一定的困難，相關單位往往要等污染程度惡化，才察覺問題並開始亡羊補牢，然而此時處理不當的事業廢棄物，可能早已將有毒物質釋放入自然環境中，並在不知不覺的情況下，跟著我們每天的蔬果、魚肉、飲水吃進肚裡。
如今年6月新竹縣新豐的一處沙灘，被揭露根本是全台「最毒海岸線」！因為沿著新竹鳳鼻隧道旁綿延長達３公里，被濫倒至少三萬立方公尺的有毒事業廢棄物，林務局推測這一千兩百袋裝滿爐渣、集塵灰的太空包可能是在1996年左右遭棄置，經過海浪拍打20年的太空包不少早已破碎，裡頭含有戴奧辛的集塵灰就直接被沖刷入海；然而大量的污染進到環境中，人類生活的品質能不受影響嗎？今年4月食藥署檢出蛋品戴奧辛超標，下架逾7,798公斤雞蛋、撲殺3萬隻雞，毒雞蛋引起國人恐慌，雞蛋業者也因此大受影響、損失慘重，而污染源至今仍調查不明，環境中的空氣、水及土壤，都可能是毒物傳遞的介質。儘管以上兩個事件目前都已由相關單位處理中，但早就流入海中的集塵灰、流入市面的毒雞蛋，恐怕都已進到民眾肚裡，事廢污染的層級遠比我們所看的到更嚴重。
事業廢棄物終端處理的不足，大大增加了廢棄物流向的管理問題，管理一旦出現漏洞，讓事業廢棄物污染環境，並進而污染食物，國人將面臨更嚴峻的食安寒冬，農漁畜牧也都可能受到波及，伴隨污染而來的成本將是整個國家的人民共同買單，屆時事業廢棄物缺乏終端處理而造成的危害便不再侷限於經濟層面了。
(中時電子報)
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