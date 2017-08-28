英國戰史學家秘密報告：1962年中印戰爭 是印度犯了錯！

1962年中印戰爭期間，解放軍56式班用機槍陣地對敵開火。（取自鐵血網）

1962年中印邊境戰爭真相為何？英國戰史學家公布秘密報告，這秘密埋藏50年之久，對中印未來的關係具有重大意義。當年的歷史真相竟是：是印度政府犯了錯誤！

2014年，英國戰史學家內維爾·麥斯威爾把《亨德森·布魯克斯-巴賈特報告》上傳網路後，接受香港英文媒體《南華早報》的專訪，當時他被問到《亨德森·布魯克斯-巴賈特報告》1963年撰寫完成，也很快就拿到了該報告，為何過了這麼久，才決定把它公諸於世？

據新浪軍事報導，麥斯威爾說：「我曾等了很多年，希望能等到這份報告的解密。2012年我失去了耐心，於是將報告的文本發送給了印度的幾家報社。」「他們認為由媒體公布，弊大於利。所以看起來，似乎這份報告永遠都沒有可能公諸於世了。」後來麥斯威爾決定自己做這件事，並將自己擁有的全部內容都上傳！

麥斯威爾說：「報告裡有我過去50年一直希望世人瞭解的真相。印度大眾一直以來有一個錯覺，即『中國無端發動了對印度的侵略戰爭』『印度是1962年戰爭的受害者』。而歷史真相是，印度政府犯了錯誤，尤其當時的總理賈瓦哈拉爾·尼赫魯（Jawaharlal Nehru），是他將戰爭強加給了中國人。」

麥斯威爾在該報告指，「中國無端侵略印度」是徹底的謊言，印度在1962年挑起邊境爭端，才是戰爭爆發的真相。當然，報告並沒有如此直白地敘述，這一結論隱含在密集出現的軍事術語中，對於沒有經驗的普通讀者來說，很難解讀出什麼清晰的內容。

麥斯威爾表示，從這份報告看到印度人有趣的心態。自獨立以來，印度人（或者說尼赫魯總理本人）就認為，印度的國家邊界，應該由印度自己單方面、私下全權決定。尼赫魯和他的顧問們從未想到應該與中國人坐在一起談兩國邊境問題，尼赫魯卻和他的顧問們自行確定中印邊界線，並將其印製在地圖上，宣稱這就是最終的正式邊界。

(中時電子報)