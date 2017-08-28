《觀點》台聯會風波 反而幫了他！

因率團訪陸惹議的總會長王維已獲國民黨黨主席吳敦義提名為中央委員候選人。(照片取自王維的競選文宣)

隨著國民黨20全代會於820落幕了，全美台聯會於兩個月前所惹出的訪陸風波鬧得沸沸揚揚的，也該因率團訪陸的總會長王維已獲國民黨黨主席吳敦義提名為中央委員候選人，而告「真相」大白！

整個風波的核心問題在於：全美台聯會組團於5月底赴大陸參訪期間接受中共國台辦與國僑辦的接待，而引發僑委會解除該團11位具僑務榮譽職的風波。

儘管，率團訪陸的全美台聯會會長王維一再辯稱他是「馬英九總統所任命的僑務委員」而拒絕辭職之外，並將矛頭指向僑委會委員長吳新興的解除該團11位具有僑務榮譽職團員之職務意在「殺雞儆猴」。台聯會更發表聲明抨擊吳新興委員長「不分是非、剷除異己」並讓「僑界對立、破壞僑社和諧」。

尤有甚者，全美台聯會更藉著8月中旬在華府舉行的年會上，不僅對僑務委員長吳新興作出人身之惡意攻擊，甚至對邀請列席貴賓的僑務副委員長呂元榮禁其上台講話，並進行圍攻與詰問。全美台聯會此舉，顯然已經引發華府台聯會「大老級」人士的高度不滿，並認為王維等人的作法已經「太過分」了。

巧合的是，泛美中華會館的年會也同時於8月中旬在華府舉行年會。與會的傳統僑團首長對台聯會的「僑界對立、破壞僑社和諧」的作法與說詞，亦極度不滿與不齒，並曾考慮有所回應。但都被僑委會高層擋下來了。

曾經擔任台聯會總會長的巫和怡、李連訓、陳惠青等人皆對本報記者表示，王維率團訪大陸就應「敢做敢當」，不必「太牽拖」了。他們亦認為，這一「打吳」戲碼應「到此為止」，在拖下去就會「歹戲拖棚」了。

事實上，當專程從台北至華府出席台聯會年會的國民黨中央組發會海外部主任郭昀光在年會上宣布：國民黨黨主席吳敦義已破格提名王維中央委員候選人。郭昀光主任這一宣布，其實，就等於是讓整個台聯會訪陸風波所有的「義正嚴詞」都破了功、露了餡！原來，率團訪陸的王維搞了半天不過就是要將自己塑造成「烈士」，進而意圖將自己扶上了國民黨中央委員之路。

其實，僑委會高層對王維的「另有所圖」早已有所洞悉，但卻不想予以點破。基本上，僑委會並不想隨著王維起舞，而變相的為他的競選中央委員「造勢」，因此，僑委會高層總是盡量的「低調處理」台聯會訪陸風波。可是，全美台聯會的「打吳」卻越來越起勁，越來越不手軟。

不過，在獲得黨主席提名之後，台聯會的王維立即奔赴台北出席820國民黨20全代會，並積極投入中央委員的選戰。至於，台聯會訪陸風波的如何收尾，顯然已經被拋諸腦後了！

可以預見的是，當909國民黨中央委員選舉之後，無論王維是否能靠「打吳」而當選，台聯會訪陸風波必將隨之煙消霧散、乏人問津了。

(中時電子報)