漁人碼頭慶七夕！愛戀情人夜、520煙火甜蜜傳愛

「愛戀漁人碼頭-浪漫花火情人夜」港灣煙火秀，27日晚在淡水漁人舞台熱鬧登場。（新北市漁業處提供）

慶七夕！不只有大餐、美景、5分20秒煙火見證你我的愛！「愛戀漁人碼頭-浪漫花火情人夜」港灣煙火秀，27日晚在淡水漁人舞台熱鬧登場，18時起有情歌演唱、抽獎活動、月老加持姻緣線及浪漫小禮物發送，還有長達5分20秒 (我愛你)的浪漫燦爛煙火傳情秀，新北市長朱立倫也到場參與，在音樂和煙火秀的震撼下，活動現場甜蜜又熱鬧。

活動18時開始，在舞台前方有100個月老加持愛戀鑰匙圈大放送，ㄧ時間湧入了好多人潮，來參與的民眾都希望月老加持過的鑰匙圈能將彼此心心相繫，還能留下愛的紀念品，19時及20時還加碼各放送100條月老加持姻緣線，希望月老紅線把愛帶來，繫住好姻緣。

晚會一開始由李明德演唱浪漫情歌揭開序幕，帶來五、六年級生耳熟能詳的經典情歌，現場勾起民眾腦海回憶，不由自主跟著一起哼唱，現場宛如露天KTV，接著是抽獎、情人橋換新裝揭牌儀式等節目，還有浪漫小禮物發送，活動中還邀請到Norasays樂團熱情表演，讓情人、家人、朋友共渡七夕歡樂時光。

市長朱立倫在晚會現場與大家同樂，啟動情人橋換新裝儀式，並陪現場的民眾一起集氣啟動煙火秀。朱立倫表示，港區情人橋這十餘年來已有無數的情侶攜手走過，已是大家心中的回憶，在今年也特地將情人橋重新粉刷以全新裝扮登場！再次陪伴大家走過更多的回憶，不僅傍晚時分有美不勝收的夕陽，到了夜晚情人橋的光雕更是讓人沉浸在浪漫的氛圍裡。

淡水漁人碼頭是漁港結合觀光的景點，港區商家-淡水區漁會、水灣企業股份有限公司、福容大飯店、世界巧克力夢公園也全力支持活動辦理，提供了許多豐富的獎項、活絡港區觀光，是商家共同努力的成果，希望創造港區的繁榮景象。

今日壓軸520煙火秀，是大家最期待的，以港灣浪漫煙火為主題，綻放的瞬間，全場民眾驚呼聲連連，扇型金色彗星煙火飛向銀河，猶如七夕喜鵲為情人搭起鵲橋，現場民眾驚呼聲不斷，紛紛拿起手機、相機捕捉美麗的瞬間。

來參與活動民眾表示，這次的活動除了欣賞到浪漫的煙火外，也創造了更多更美好的回憶，共度這充滿愛戀氛圍的夜晚，讓彼此的愛情加溫。

(中時電子報)