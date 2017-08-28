威力彩連26槓！今晚頭彩上看11.5億元

今（8月28日）是一年一度七夕，除過佳節外，你也有可能成為「億萬富翁」！上周四（24日）晚開獎的威力彩再度槓龜！已連續26槓的威力彩獎金再創新高！預估今晚開獎的威力彩頭彩將上看新台幣11.5億元，若1注獨得，將創今年單注最高頭彩獎金。

據台灣彩券表示，連26槓將是第四屆公益彩券以來，第8長連槓紀錄，頭彩11.5億元也是第5高單注彩金。

此外，據台灣彩券統計顯示，威力彩自2008年1月上市以來，總計開出61注頭獎，共送出 453.32 億元的頭獎獎金，平均每注頭獎獎金為7.43億元。

這幾天坊間已出現集資民眾，等著試手氣當億萬富翁。但台彩提醒集資包牌的彩迷，由於兌獎時是「認券不認人」，集資前最好確定能舉證自己也是出資人，後續若有爭議才站得住腳。

建議共同集資包牌的彩迷可在彩券背面簽上姓名，不怕麻煩者，更可書面寫明集資內容，並附上彩券影本，對自身權益才有保障。

(中時電子報)