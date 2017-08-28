不要只想「開房間」！情人節5種「禮物」千萬別送！小心遭分手

DailyView網路溫度計運用《KEYPO大數據關鍵引擎》分別針對情侶最想要以及最雷的禮物進行調查，來看看前5名雷到深處無怨尤的壞禮物。（達志影像／shutterstock提供）

今（8月28日）是一年一度七夕！話說情人節免不了大餐、出遊，有些人也會選擇送心愛的另一半「小禮物」情！雖然一整年加上大家熟知的西洋、白色情人節，總共有滿滿13個「情人節」。DailyView網路溫度計運用《KEYPO大數據關鍵引擎》分別針對情侶最想要以及最雷的禮物進行調查，來看看前5名雷到深處無怨尤的壞禮物！

5大情人節「最雷禮物」。（表格由網路溫度計製作，取自該官網）

No.5 Motel 開房間

雖然說一到情人節，各間Hotel、Motel的生意總是好到不行，但如果你／妳只把這個選項當成情人節的「禮物」送出去，恐怕有點不妥！如果你們剛好又是在一起沒多久的情侶，這可能會讓另一半感到尷尬，因為「企圖」太明顯了啊！

No.4 絨毛玩偶

真的完全不意外...從古至今絕對不要送另一半絨毛玩偶啊！尤其是超巨大類型，當你自以為浪漫，對方心中一定開始煩惱到底要放在哪，不僅完全不實用，光是想到玩偶放久了，會充滿灰塵及塵蟎就覺得害怕，如果你想避免踩到地雷，就一定要把這段話聽進去！

No.3 3C產品

總覺得送手機、平板電腦、筆記型電腦之類的3C產品，雖然乍看下是個不錯的選擇，但仔細想想，除非另一半真的有需要，或是先前有提過想要更換，否則這對他／她可能會是一個困擾，再加上對女友而言，你送耳機或隨身碟之類的產品，真的實用嗎？還是別浪費錢了吧！

No.2 印照片馬克杯

天啊！馬克杯是各活動、場合都能送的禮物，在這浪漫的情人節，即使馬克杯上印有兩人的照片，相信收到的人也不會開心，不僅重量不「輕」又佔位子，除非另一半連喝水的杯子都沒有，否則就別浪費錢送馬克杯了吧，也許一個吻都會讓對方更開心....。

No.1 寵物

如果你／妳想在情人節送另一半一隻可愛的毛小孩，拜託請趕快打消這個念頭！也許對方收禮當下會發出喜悅的驚呼，但接下來附帶的養育、陪伴等卻是很大問題，雖然情人在相愛的過程中，總會想要與對方一起養寵物，來讓彼此更加緊密，但在送寵物前卻忘記審慎評估對方是否有能力，且準備好飼養。千萬不要因為一時的衝動，害毛孩子們將來被遺棄，牠們也不該被當成物品送來送去。

(中時電子報)