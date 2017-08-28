德州大淹水 考驗川普救災能力
哈維颶風雖然已經轉為熱帶風暴，但在今天已經對德州南部造成高達40英吋的水患，災情極為慘重，這將是川普政府的第一場重大天災，考驗著「聯邦緊急救難管理署」FEMA的救災能力。
懸缺了6個月後才補上的「聯邦緊急救難管理署」署長布勞克．隆(Brook Long)雖是位擁有豐富經驗的緊急救難官員，但他仍面對著缺乏人手與經費大幅削減的難題，讓他在遇到像德州颶風這一重大災難時，頗有難以伸展的嚴峻考驗。
在川普政府明年新年度預算中，即包括了對「聯邦緊急救難管理署」削減6億6千7百萬美元補助各州救難經費，這對新上任的布勞克．隆署長來說，顯然是綁手綁腳的。據報導指出，這一新年度的預算削減的經費將移至國土安全部作為建造美墨邊境「長城」之用。
此外，「聯邦緊急救難管理署」署長在懸缺6個月之後，才任命布魯克隆補上，而其副手至今仍然空著。
曾經於2008-2011年主管阿拉拉巴馬州緊急救難管理工作的布勞克．隆，在緊急救難領域甚獲好評，他是於今年6月1日在參議院以95-4獲得通過任命。
(中時電子報)
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