七夕大台北高溫36度、中南部防雷陣雨！關島熱低壓恐成颱
今（8月28日）是一年一度七夕！是許多情人歡度佳節好日子！天空做美，今日台灣各地及澎湖大多為多雲到晴，各地高溫32～35度，大台北高溫上看36度，不過中南部嚴防雷陣雨！另關島北方海面有一熱帶性低氣壓，氣象局不排除發展為輕度颱風。
因太平洋高壓增強，今日台灣各地及澎湖大多為多雲到晴，各地高溫約32～35度，大台北高溫仍有36度機率！由於紫外線飆高，外出需多注意補充水分以免中暑。
不過東南部地區、恆春半島及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
另第14號輕度颱風帕已於昨天登陸港澳地區，由於移動速度快，預估將減弱為熱帶性低氣壓。然台灣南部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門沿海有長浪發生的機率。
值得注意的是，在關島北方海面，有熱帶性低氣壓中心近似滯留，有發展為輕度颱風的趨勢。
另民眾關心的空氣品質，今日全台各地及外島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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