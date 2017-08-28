美德州暴雨將持續肆虐

德州暴雨將持續肆虐。(圖:美聯社)

據美國有線電視新聞網CNN的最新報導指出，德州南部在今後的5天內，仍將面臨嚴重水患災情，休士頓機場仍將因水災持續關閉至周3，至少已有25萬居民無電可用，現已有2死，災情持續擴大中。

新上任的聯邦緊急管理署FEMA署長布勞克隆今天指出，相關的救難工作仍在持續中，並預測在德州的救助工作必將是漫長的。

據指出，德州南部的水災肆虐，自昨夜起，已經有1000人以上獲救，但已有2人身亡。德州當局指出，這一死亡人數料將升高。

(中時電子報)