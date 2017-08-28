緬甸若開邦武裝衝突加劇 逾百人死
緬甸西部若開邦(Rakhine state)爆發嚴重武裝衝突事件，造成將近80名叛亂份子、6名平民和12名安全部隊人員死亡。羅興亞叛亂份子上周五針對緬甸警察崗哨和陸軍基地展開多起攻擊，隨著武裝衝突不斷加劇，緬甸當地安全警備升高，目前已知死亡人數超過百人。
緬甸國營媒體報導說，當地叛亂份子以武器和簡易的爆炸裝置進行攻擊，造成至少6名平民死亡，其中包括1名兒童。武裝叛亂份子在這次襲擊中，摧毀88棟村屋，警察和平民共同打擊滋事的500名恐怖攻擊份子。根據周六通報表示，共有77名叛亂份子在恐怖攻擊中死亡。
根據CNN報導，緬甸政府單位表示，周日爆發極端份子發動多起恐怖攻擊以後，若開邦當地安全部隊已經加強戒備，提高國家的安全作業。
由於若開邦當地居民多為信奉佛教的若開人和大量信奉伊斯蘭教的羅興亞人，但是兩個族群的關係長期失和，近日再爆發嚴重的武裝衝突。
(中時電子報)
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