哈維颶風重災區現場直擊！

哈維颶風過後，休士頓街道遭洪水淹沒，多名僅穿內褲的男子一起在水裡推車。(圖/美聯社)

哈維颶風肆虐美國德州南部，造成休士頓等地洪水瀰漫、災情嚴重，目前在休士頓和石港鎮(Rockport)傳出各有1人死亡，德州當局宣稱死亡人數恐怕會再往上飆升。休士頓市長透納(Sylvester Turner)表示，已經連夜救出超過千名當地居民。

哈維颶風帶來嚴重災情，暴雨氣候恐怕還會持續多日。最新當地現場畫面，請看以下災情報導。

(中時電子報)

一名女子在德州聯邦市(League City)的十字路口賣力地划著橡皮艇，和她後面多部的汽車形成強烈對比。(圖/美聯社)

一名女子和她的愛犬一起在雨中等待被撤出受災區。(圖/美聯社)

休士頓當地民眾在颶風過後，搭乘救生筏逃離家園。(圖/美聯社)

一名女子在休士頓大道附近扛著家當，孤身在大雨、及腰的深水中奮力往前走。(圖/美聯社)

德州羅森伯格鎮(Rosenberg)的高速公路被洪水沖出一個巨大的洞，令人怵目驚心。(圖/美聯社)

颶風襲擊後，德州韋伯斯特的一處加油站招牌嚴重倒塌。(圖/美聯社)

德州石港鎮一家船舶倉庫被颶風吹的東倒西歪，倉庫外部的鐵架幾乎要被折斷。(圖/美聯社)

休士頓當地民眾抱著小孩、扛著家當，準備撤離住處。(圖/美聯社)

颶風威力太強，就連笨重的RV露營車也被吹翻。(圖/美聯社)