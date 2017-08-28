日本進入「銀髮民主主義」時代 銀髮族對政治影響大
《日本經濟新聞》報導，日本老人對政治的影響力大，最近3次眾院選舉中，20至29歲選民的平均投票率為39%，60至69歲者為75%，至2025年約有6成選民都是年過半百。比起年輕更優惠老人的「銀髮民主主義」政策使財政惡化。
報導分析，增加醫院病患的自我負擔、減少年金給付額很難，這是霞關、永田町(日本政經中心)的常識，因為政治家很在意會去投票所投票的選民的想法。
為此日本近來有了應該改變選舉制度的討論，例如，年輕父母連小孩的票一起投或提高年輕人1票的價值等。但也有研究質疑，是否可以單純從世代對立的觀點來看選舉制度呢？
慶應大學教授鶴光太郎等針對日本全國6128人詢問有關稅制和社會保障的想法，其中20至29歲者有29%、60至69歲者則有40%認為應該增稅並加強社會保障。可看出越是高齡越贊成增稅，可能因為他們已受到社會保障的恩惠，故選擇增稅和充實社保的配套辦法。
相對的，20至29歲者最支持的是「不增稅但要擴大社會保障」，占全體的35%。可能因為年輕人較難感受到社會保障的好處，所以支持增稅的人少。
(中時)
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