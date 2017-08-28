查封國民黨不動產今起行動 蔣萬安服務處列目標
行政院黨產會認定國民黨「轉帳撥用」取得國有房地為不當黨產，原定追徵八．六億餘元，國民黨以1947年發行的美金公債實體債票繳交追徵款項，遭行政執行署以「非有效證券」為由拒收，並定今起將展開查封國民黨名下不動產行動。
據《自由時報》報導，黨產會提供執行署六十件可執行的國民黨不動產中，有一處是國民黨立委蔣萬安位於台北市中山區長春路的服務處。因此，蔣萬安服務處近日可能遭到查封。
蔣萬安對此回應表示，萬一服務處被查封，會提出抗告。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。