查封國民黨不動產今起行動 蔣萬安服務處列目標

行政執行署查封國民黨不動產，立委蔣萬安服務處是標的之一。 (資料照片)

行政院黨產會認定國民黨「轉帳撥用」取得國有房地為不當黨產，原定追徵八．六億餘元，國民黨以1947年發行的美金公債實體債票繳交追徵款項，遭行政執行署以「非有效證券」為由拒收，並定今起將展開查封國民黨名下不動產行動。

據《自由時報》報導，黨產會提供執行署六十件可執行的國民黨不動產中，有一處是國民黨立委蔣萬安位於台北市中山區長春路的服務處。因此，蔣萬安服務處近日可能遭到查封。

蔣萬安對此回應表示，萬一服務處被查封，會提出抗告。

(中時電子報)