8月28日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●課審委員放話 教部裝聾作啞

在各界對於高中國文課綱文言文與白話文比例問題紛紛表態後，教育部主導的課綱審議委員會27日仍未能作成決議，開了6次會議卻未進入主軸，令人質疑教育部以拖待變的心態，更荒唐的是，教育部竟容忍課綱學生委員在會議中途突然離席接受媒體採訪，大談個人立場！

●陸配不平 拒當二等新住民

陸委會和移民署正研議放寬陸配親屬來台探視限制，未來已取得身分證的陸配，三親等內血親之配偶都可申請來台探親。不過，多數陸配最在意的還是取得身分證年限何時能與外籍配偶一致，何時可擺脫被視為「二等新住民」的歧視感受。

●都更同意門檻 大幅拉高到1／2

行政院政務委員張景森周三（30日）將啟動《都市更新條例》修正草案審查，不論住戶或建商發動，都更事業概要同意門檻均由1/10上調至1/2。另針對「代為拆遷」機制可申請行政救濟程序，及審議重大修正可撤回同意書等二項新增規定，建商反彈激烈，認為增加都更極大不確定風險，形同「都更路障」，行政院如何取得「可執行」共識，備受矚目。

《蘋果日報》焦點要聞

●直擊 「綁木條支撐」 藏停電危機 8電塔鏽蝕

上月底花蓮民營和平電廠位在東澳的高壓電塔因颱風倒塌，引發全台限電危機；近20年來，地震、豪雨和山洪，也都曾造成電塔受損倒塌，引發停電。讀者向《蘋果》爆料，沿海地區有多座高壓電塔嚴重鏽蝕，「沒倒只是運氣好」；記者在雲林、彰化、桃園直擊8座生鏽鐵塔，有的高齡33年，塔身僅綁木材加固。專家警告，鏽蝕電塔若遇強風或地震，恐因支撐力不平均從鏽蝕處彎折倒塌，釀成停電。

●110米跨欄驚奇奪銀

2017台北世界大學運動會，台灣田徑再創驚奇！男子110公尺跨欄陳奎儒快腿跑出13秒55成績摘銀，並打破全國紀錄，這也是台灣在田徑110公尺跨欄世大運史上第一銀！賽後他感性說：「我是在台灣比賽第一次看到有這麼多人來幫我加油，讓我很高興也很感動，這面銀牌是大家共同帶給我的。」

●政院通牒 食品業今晚前回收毒蛋

毒雞蛋風波延燒，食品業人心惶惶，行政院跨部會小組昨表示，如下游食品業者用到問題畜牧場來源的雞蛋，應立即停用，並於今晚6時前完成回收，否則將依違反《消費者保護法》最高開罰150萬元。此外，彰化縣衛生局追查芬普尼蛋流向，昨發現受管制蛋雞場「欣德」的雞蛋，透過供應商萇記泰安公司流向全聯，昨全聯緊急宣布問題蛋全台下架並接受退換貨。

《聯合報》焦點要聞

●結構轉型警訊！52家企業衰退

蔡政府上台後力推「五加二」產業創新計畫，但國內不少企業目前則面臨「衰退困境」，包括宏達電、宏碁、聯電等大型企業，過去十餘年來市值衰退為「中型企業」，華映、茂迪、威盛等「中型企業」則成為「小型企業」。專家指出，國內尤其是科技、面板和部分傳產業者正面臨結構性轉型，且有可能轉不過去的存亡危機，政府該做的是創造友善經營環境和趕緊洽簽自由貿易協定（FTA），否則企業一開始衰退，應該「就回不去了」。

●國民黨不動產 最快今查封

法務部行政執行署追徵國民黨八點六億元不當黨產，法務部行政執行署台北分署昨天表示，最快今天查封國民黨持有的不動產，並以國民黨台北巿黨產為優先查封地段。國民黨主席吳敦義昨天批評「這是霸道行為」，對黨產會認定國民黨在民國卅六年前持有的美金公債是「壁紙」，同時期移轉的財物卻屬不當黨產，國民黨行管會將就此雙重標準將依法提告要求澄清。

●中研院學者研究魔神仔十年 分析鬼現象

正值農曆七月，鬼月「好兄弟」是迷信？還是「科學無法驗證的現象」？在台灣最高學術殿堂中研院，研究員林美容默默研究十年的魔神仔與好兄弟。她說，鬼怪是一種「文化的存在」，「不管你信不信、承認不承認、看過沒看過。」

《自由時報》焦點要聞

●不怕沒人簽收 「 i郵箱」 隨時自領包裹

網路取代寫信，中華郵政公司函件數量逐年下降，從一○三年逾二十七億五千五百萬件，到去年大幅下滑逾兩億五千萬件；不過隨著電商興起，網購包裹的數量卻快速增加，去年已較一○三年成長逾十九％。因此，郵差雖減少了重量較輕的送信工作，但較大的包裹、快捷的寄送卻成為更「重」要的工作項目之一。

●3大洋Pay領軍 行動支付拚年增5倍

三大國際支付系統今年陸續登台，炒熱手機行動支付（刷手機）話題；根據統計，從今年四月到七月底，短短四個月，行動支付交易新增達四十六．三億元，幾乎是我國行動支付起跑兩年半來交易總額逾倍。業者樂觀預期，今年底交易金額可望突破一百三十億元，較去年底的二十三億元成長近五倍；但因行動支付多是綁定信用卡，對推動「電子支付」在二○二○年翻倍目標仍是杯水車薪，助益有限。

●《星期專訪》若發生可預期「電力缺口」 林全︰核二二號機組恢復供電 是最後手段

行政院長林全接受《自由時報》專訪指出，政府將全面檢視整個輸配電系統的環節，和平電廠是電網穩定性問題，大潭是電廠管理的問題，這方面的風險與不確定性，比開發新的電源更大。為解決台灣電力的結構性危機，台電本身的廠網分離，政策與經營分開，是必然要走的趨勢。不過林全向工業界保證供電無虞，核二廠有一個停掉的機組，如果真的發生可預期的電力缺口，屆時他會報告立法院，將它當作電力供給的最後手段。

※編按：不同報之相同、相關新聞不會重複列入此篇

(中時電子報)