洛杉基：蔡讓革命小將鬧教部 毛澤東都自嘆弗如
12年國教高中國文課綱爭議沸沸揚揚，各界紛紛表態後，教育部主導的課綱審議委員會27日仍未能作成決議，開了6次會議卻未進入主軸。此外，課審會學生代表蕭竹均，以及另名課審會學生代表廖浩翔都是反課綱運動核心成員。對此，自由作家洛杉基說小英胡作非為，讓革命小將大鬧教育部，霸氣指數恐連毛澤東都自嘆弗如！
高中國文課綱文言文比例應如何調整引起爭議，各界紛紛表態，中研院院士王德威等七名院士日前也發出連署聲明，盼能謹慎審議課綱。
然而，教育部主導的課綱審議委員會昨日仍未能作成決議，開了6次會議卻未進入主軸，遭質疑以拖待變。此外，教育部更讓課審會學生代表、前反課綱運動核心成員的蕭竹均，在會議中途突然離席，在教育部門口接受數家電子媒體採訪。
對此，洛杉基說一個政府任由這些天生反骨，無處不反，無心求學唸書的問題人物，負責國家的教育百年大計。「這是在拿國家的未來開玩笑嗎？為了討好幾個革命小將，竟然可以讓他們為所欲為、破壞體制，把教育部、教授專家學者踩在腳下？」
他說小英如此胡作非為，讓革命小將大鬧教育部，其霸氣指數，恐怕連毛澤東都要自嘆弗如！
(中時電子報)
文章來源：洛杉基臉書
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