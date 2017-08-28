日本對亞洲的農林水產品出口可能成長1670億元

日本內閣府25日公布的「區域經濟」報告中估算，日本對亞洲的農林水產品出口可能成長6千億日圓(約新台幣1670億元)。

此報告根據國際貨幣基金組織(IMF)統計等分析，2021年亞洲對日本農林水產品的潛在需求將增加到1兆1千億日圓(約3061億元)。日本若提高農林水產品的品牌力，出口額可能成長到2016年(5千億日圓)的2倍以上。

報告中指出，為了滿足亞洲的潛在需求，應該提高北海道夕張的哈蜜瓜、九州大分縣佐賀關的「關鯖魚」等地方品牌的附加價值。報告估算，夕張哈蜜瓜的品牌力1年可產生3.6億日圓(約逾1億元)的附加價值，因此有必要建立品牌。

報告中還調查了旅館和飯店等住宿設施的運轉率與都道府縣魅力度之間的關係。結果發現，縣的魅力度提高1點，縣內住宿設施的客房運轉率則平均提高0.16點，故以縣為單位提高品牌價值的話，將為地方經濟帶來波及效應。

(中時)