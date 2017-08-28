拳擊》心服口服！麥葛雷格：梅威瑟真的很強

麥葛雷格(左)第十回合連續遭受重擊，裁判宣告終止比賽。(美聯社資料照)

麥葛雷格(左)第一回合震驚全場的反擊上勾拳。(美聯社資料照)

世紀拳賽以梅威瑟的第50勝告終，UFC拳王麥葛雷格對自己的敗戰心服口服，「梅威瑟比賽中三度切換戰鬥姿勢，扭轉了局面，他提高防守並且開始反擊，令人難以捉摸。他當晚就像個墨西哥拳手勇往直前，他是真正的冠軍。」

28歲的麥葛雷格不但比梅威瑟年輕12歲，他在過磅後實際進入擂台的體重是170磅，比梅威瑟多出將近20磅，讓他在擂台上顯得格外高大。雖然是職業拳擊的新手，不過麥葛雷格前3回合的表現足以震驚拳壇，他在第一回合的猛攻與從容應戰令人印象深刻，一記反擊上勾拳還讓梅威瑟顯得有些狼狽。

大多數人看來，麥葛雷格在前三回合、甚至前五回合都佔據上風。事實是他當晚擊中梅威瑟111拳，前五回合以51-40壓倒梅威瑟，前年菲律賓戰神帕奎奧也只打中梅威瑟81拳，麥葛雷格左手的重拳壓迫亦讓梅威瑟不敢搶攻。

不過在裁判眼裡，梅威瑟一如往昔精準的53%出拳命中率遠超過麥葛雷格的25%，加上麥葛雷格打得很髒，3位裁判有兩人把每一回合的優勢都判給梅威瑟，假使梅威瑟最後沒有擊倒麥葛雷格，他也能以判定獲勝。梅威瑟賽後抱怨麥葛雷格不太乾淨，但他也表示：「我不想找藉口，麥葛雷格確實打得很棒。」

整場出拳430次的麥葛雷格沒有讓觀眾失望，他展現出格鬥冠軍跨界職業拳擊的堅強實力，他雖然對梅威瑟的防守反擊束手無策，但一直打到第九回合因體力透支才開始吃到重拳，並且最後一刻挨到梅威瑟連續重擊卻始終沒有倒地。世紀拳賽的主角當之無愧是麥葛雷格，是他讓這場拳賽顯得無比精采。

外媒《theScore》以「所有人都是贏家」來稱呼這場拳賽，麥葛雷格名利雙收，觀眾大呼過癮，賭城海撈一票，職業拳擊從此不能再小看綜合格鬥，梅威瑟也找到一個巨星來成就自己的第50勝。沒錯，梅威瑟於賽後宣布「再度退休」，不過這次應該是真的了。

(中時電子報)

麥葛雷格不習慣拳擊節奏，體力透支。(美聯社資料照)