蔡英文臉書連發世大運 網批改當體育主播好了
8月19日世大運開幕，總統蔡英文在臉書上表示「期待已久的Taipei 2017 Universiade-世大運，今天就要開始！」，一個多星期過去，台灣發生毒蛋事件，總統臉書依舊狂發世大運，並要「陳思羽不哭！台灣桌球繼續拚！」有網友痛批「整天直播體育賽事，你確定你是個總統？去當體育主播好了！」另外也有網友認為「只會在網路發文關心，何不現在就著手選手的培育。」
台灣近期發生毒蛋事件，國內數家蛋場被驗出雞蛋殘留農藥「芬普尼」過高，蔡英文的食安承諾大受考驗。面對台灣驗出毒雞蛋，蔡英文不解問行政院，禁藥為何沒檢測？遭氣象專家李富城酸說，富家女不了解貧民的生活。
而蔡英文自上任以來，就算發生重要事件，也鮮少露面，遭網友批是「神隱少女」外，外界也質疑只會發臉書，日前台灣815大停電，蔡英文也是在臉書向民眾道歉。反觀世大運開幕至今，總統狂發近10篇的賽事，還不忘直播。
遭網友痛批「你能不能不發表這個了！干點正事」、「拼經濟行嗎，每天P0文只會加油，台灣缺電加電好了」、「想拿『中華隊』的榮耀掩飾執政的無能？當台灣人是傻子嗎？」、「攸關全國人民健康的事情妳忘了嗎？芬普尼毒雞蛋現在已漫延到全台了，總統妳知道嗎？食藥署要不要究責？後續如何處理？民進黨不是將食安專家列不分區立委的第一名？難道在玩假的，菜總統要加油了」、「總統，全國更多人擔心工作薪水不漲，你們又一直要花前瞻，那是百姓的辛苦錢阿，謝謝妳直播運動賽事，但請努力替國家賺錢替人民省錢。」
(中時電子報)
文章來源：蔡英文 臉書
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