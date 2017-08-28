若電力發生缺口 林全︰重啟核二2號機組

核二電廠 (圖/維基百科)

8月15日桃園大潭電廠6部機組跳脫，供電容量減少約400萬瓩，造成全台多處停電，曝露民進黨政府電力政策缺失。行政院長林全昨日接受媒體訪問指出，如果發生可預期的電力缺口，政府將重啟核二廠暫停的2號機組為電力供給的最後手段。

據《自由時報》報導，行政院長林全指出，為解決台灣電力的結構性危機，台電本身的廠網分離，政策與經營分開，是必然要走的趨勢。林全並向工業界保證供電無虞，指目前台灣的電廠足夠，理論上是不會發生的。

林全強調，如果擔心未來有供電不足的風險，核二廠有一個停掉的機組，仍然是在備役狀態，雖然不算在備轉容量中，但是如果真的發生可預期的電力缺口，屆時會向立法院報告，將重啟核二廠2號機組當作電力供給的最後手段。

(中時電子報)