日本執政聯盟打贏茨城縣知事選戰 日共產黨反核訴求未果

任期屆滿的茨城縣知事選舉27日舉行投、開票，由執政聯盟自民、公明黨推薦的大井川和彥打敗了原想爭取7度連任的茨城知事橋本昌，成為新的茨城縣知事。這是自民黨自7月東京都議員、仙台市長選舉慘敗後，難得的一次勝績。

茨城縣知事選舉是8月3日安倍內閣改組、重組自民黨幹部人事後的首次大型地方選舉，自民黨政調會長岸田文雄等人相繼進入選區支援，公明黨黨魁山口那津男也前往拉票。

首次當選的大井川53歲，曾任科技企業董事，他在選戰中批評71歲的橋本已當選6屆、擔任24年茨城縣知事，他主張應該刷新縣政。另一方面，由共產黨等推薦的新人、NPO法人理事長鶴田真子美並未因反核的訴求爭取到選票。這次的投票率為43.48%，較前次的31.74%，高出11.74%。

自民黨在7月的東京都議員選舉和仙台市長選舉中連敗而危機感大增，故盼借著這次茨城縣知事選舉的勝利能扭轉局面，以迎戰接下來10月的青森4區、新潟5區、愛媛3區的補選，以及日本首相安倍晉三解散眾議院後的眾院大選。

(中時)