死魚滿佈基隆河 李富城：這政府還能指望什麽
氣象專家李富城稍早在臉書貼出8張死魚滿佈基隆河的照片，他指出這情形並非第一次，「台北市環保局，河川管理局難道一點責任也沒有嗎?明知有工廠在排放有毒廢水，但就是不敢抓，這樣的政府還能指望什麽？」
李富城發文指出，每逢大雨過後，基隆河從圓山的山腳渡開始往下游到關渡，基隆河上漂浮的滿是死魚，萬斤不止。
他更點名台北市環保局，河川管理局難道一點責任都沒有嗎?他說明知有工廠在排放有毒廢水，但就是不敢抓，「這樣的政府還能指望什麽？」
有網友在底下留言指出可以直接跟環保局檢舉，李富城則回應「環保局當然知道誰在偷排，就是不敢抓」。
(中時電子報)
文章來源：李富城臉書
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