泰前總理盈拉為何神隱？專家：平衡考量的選擇
泰國前總理盈拉(Yingluck Shinawatra) 涉稻米補貼案，25日拒不出庭，現在行蹤成謎，外傳她已流亡海外。由於可能影響泰國政局，外界議論紛紛。對此，東南亞研究專家指出，盈拉出逃或許是平衡考量各方利益的選擇，雖然她的家族勢力遭受重創，但政治影響力仍在。
據大陸新華社報導，盈拉在2015年開始面臨稻米補貼訴訟，泰國檢方指控她在政策執行面瀆職，造成國家重大損失，於此，長達兩年的爭訟展開。盈拉在庭審期間沒有缺席過一次聽證會，但卻選擇在宣判庭缺席，造成被通緝的局面。泰國政壇消息人士指出，盈拉在開庭前2天就已從泰國經新加坡逃往杜拜。
分析人士認為，泰國當前的政局情勢複雜，如果盈拉被判有罪，那一定會激化泰國的社會矛盾，或許會有大規模社會抗爭行動。而稻米補貼案的其他涉案官員均被定罪，盈拉被重判的可能性很高，「平衡各方利益的考量，應該是她選擇離開的原因。」
分析人士評估，盈拉所屬的塔克辛家族已然遭到重創，未來泰黨很難再全面執政；但是塔克辛的影響力還在，該家族在農民階層還是很有號召力，預估正反力量僵持的格局會持續下去。
(中時電子報)
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