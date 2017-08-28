懶理前夫酸言 秦舒培照和陳冠希曬恩愛
陳冠希和大陸超模女友秦舒培3月喜迎愛女誕生，正式升格新手爸媽，不過秦舒培為了參加「維多莉亞的祕密」2017上海年度大秀，產後積極健身，不過名單中似乎沒有她的名字，前夫趙磊特地發微博透露自己心情很好，並說「正義戰勝了邪惡」。
秦舒培落選維密秀，前夫趙磊心情特好，直言「正義戰勝了邪惡」，更說「陳冠希秦舒培是一對重婚罪的人」，暗諷秦舒培上不了維密秀是實力不夠，言論因此上了熱搜，不過不知是見到惹爭議，他把發文刪除了。
而秦舒培也懶理他的酸言，照在IG和陳冠希曬恩愛，她曬出海邊衝浪照片，問對方是不是很快能去度假，陳冠希也回應百分百，互動有愛讓網友都直呼「不要理會別人，做好自己」。
秦舒培和陳冠希認愛後，趙磊跳出指兩人尚未離婚，暗指陳冠希是小王，秦舒培反擊兩人已離婚，並控對方外遇在先，雙方鬧到不歡而散。
(中時電子報)
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