阿爾卑斯山難 拉繩失手5死一傷

阿爾卑斯山山難，5死1重傷，直昇機搶送傷者。(圖/tt網)

歐洲阿爾卑斯山是許多頂尖的登山攀岩家挑戰自我的地方，但山勢險峻暗藏危機。6名德國登山客27日攀爬奧地利齊勒塔爾阿爾卑斯山脈時發生山難，因共用一條繩索，其中1人滑落，拉下其他5人墜落，造成5死、1重傷。

據報，這6名登山客同靠一條繩索固定，在海拔3千公尺處，繩索上的第二人突然滑落，拉下其他5人，造成5死、1重傷。重傷者來自德國巴伐利亞，身有多處受傷，已送到薩爾斯堡（Salzburg）的醫院救治，死者遺體也已由直升機運回。

(中時電子報)