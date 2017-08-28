總統無能是國家的大災難

總統蔡英文。(資料照片)

政府積極推動新南向！有政府官員指出，當初行政院政務委員張景森執意單方面開放對泰免簽，導致我方沒籌碼可交涉。事後，張景森表示，泰國是因中國因素才不給台灣免簽。自由作家洛杉基表示，總統權力在完全執政後，已無限擴張；政委在總統、閣揆的保護傘下，權力無限擴大，卻完全不用負責任。直言「總統無能，那就是國家的大災難。」

蔡政府上任後，陸客大減，推動新南向政策，我方開放對泰免簽，卻遲遲等不到泰國對台免簽。事件變成這樣，有官員爆，就是負責新南向政策的張景森不顧其他部會建議，執意下令單方面開放對泰免簽，等於露出我方底牌，讓前線談判人員很難做。

張景森則稱泰國不給台灣免簽主因是中國，因為泰對中國不信任，若給台灣免簽，在壓力之下就要給中國免簽。

洛杉基認為經過數次修法之後，台灣已經傾向總統制，總統權力無限大。但是如果遇到總統無能，那就是國家的大災難。現在又有個萬能政委，權力也跟著無限放大，從內政到外交，從前瞻到能源，從軌道到農業，他什麼都懂都要管。

而他就像個總統的管家，大小事務，從狗屎到美食，他無所不管。然而，最管不住的是他那張大嘴巴，比柯P那張X嘴還要猖狂，簡直到了醜態百出的境界！總統權力在完全執政後，已經無限擴張；政委在總統、閣揆的保護傘下，權力無限擴大，卻完全不用負責任。

這個政委拿著尚方寶劍，四處橫行，無人可以阻擋。他拿了一張空白支票、無上限信用卡，到處開支票，到處刷信用卡，還不用擔心花錢如流水、打水漂，真是讓所有官員羨慕！

官員幹不好，會挨罵，甚至需要下台負責；但是當個萬能政委，沒人敢罵，也不需要下台負責，只要把老闆伺候好了，就可以無災無難，拿高薪安心幹完四年。

(中時電子報)