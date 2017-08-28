NBA》歷史上的今天 喬丹與公牛續簽1年

公牛在20年前的今天，跟喬丹續約1年3300萬美元合約，造就第2次3連霸的輝煌成就。(取自公牛IG)

公牛官方IG在28日貼出1張喬丹照片，且寫，「在公牛的歷史中，1997年的今天，我們跟史上最偉大的球員續約1年！」有趣的是，公牛用「公羊(GOAT)」的圖像代表「永遠最偉大球員(Greatest Of All Time)」的喬丹。

或許年輕球迷較不熟悉當年歷史，在1997年除了喬丹在總冠軍賽第5戰，帶著食物中毒的身體，不可思議猛轟38分，幫助公牛4比2淘汰爵士拿下2連霸，更關鍵的時刻，還是喬丹決定跟公牛續約1年3300萬美元的這1天。

因為當時公牛傳出打算進入重建期，包含「禪師」菲爾傑克生、皮朋等人都可能被交易，但在喬丹堅持續保爭冠陣容才肯續約的前提下，公牛在1997年8月28日這天跟喬丹續約史上單季最高年薪，才造就後面的第2次3連霸。

只是公牛此時回顧過往光榮時刻，令人難免感到不勝唏噓，因為如今的公牛真正陷入擺爛重建期，除了把吉米巴特勒交易出去、釋出隆多，更考慮買斷韋德，下個球季早被預估將是墊底球隊之一，公牛不再是當年那支王者球隊了。

(中時電子報)